Le notizie più importanti di oggi 22 giugno 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo di questo sabato 22 giugno attraverso le notizie più importanti, i fatti e le storie più interessanti della giornata che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Piazza della Libertà gremita di gente questo pomeriggio a Latina per la manifestazione contro lo sfruttamento e il caporalato dei lavoratori in agricoltura indetta dalla Cgil e dalla Fai Cgil per accendere nuovamente i riflettori sulle condizioni di lavoro dopo la morte del bracciante Satnam Singh. Presenti la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, l’europarlamentare Ignazio Marino, il leader di Verdi Sinistra e Libertà Nicola Fratoianni, il deputato del Pd Matteo Orfini, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini e ancora i rappresentanti del Movimento 5 Stelle Lazio, di Legambiente Lazio e di tutti i circoli di Latina e della provincia, il portavoce regionale di Libera Gianpiero Cioffredi.

- Pene ridotte in appello per alcuni degli imputati del processo "Puro Sangue Ciarelli" che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. La seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma ha infatti assolto perché il fatto non costituisce reato Valentina Travali e la madre Maria Grazia Di Silvio che erano state condannate in primo grado a due anni di carcere. Leggermente ridotta la pena per Roberto Ciarelli.

- Perseguitava non soltanto la ex compagna ma anche i familiari di lei in una escalation che neppure un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso in precednza dal giudice è stato sufficiente a farlo desistere. Minacce verbali anche con l’utilizzo di un’arma da taglio, danneggiamenti, pedinamenti e continue intromissioni sul luogo di lavoro di lei. Così per un uomo di Latina, con una serie di precedenti penali al suo attivo, è scattato l’arresto con l'accusa di stalking.

- I carabinieri del Nas di Latina nel corso di una serie di controlli mirati alla verifica della salubrità delle carni ed al contrasto della macellazione abusiva hanno scoperto e sequestrato un impianto di lavorazione e produzione di carni nel comune di Fondi. All'interno del locale, oltre alle attrezzatture tipiche per la preparazione e lavorazione delle carni, erano conservati circa 200 chili di carne privi di qualsiasi documentazione attestante la tracciabilità.