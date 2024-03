Le notizie più importanti di oggi 23 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 23 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Sei Comuni e circa 250mila abitanti senza acqua lunedì 25 marzo. Acqualatina ha programmato importanti interventi su 4 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane, con 4 squadre che lavoreranno in parallelo. Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha già disposto, con ordinanza, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole per la giornata di lunedì a partire dalle ore 13.

- Rocambolesco inseguimento la scorsa notte per le strade di Latina al termine del quale gli agenti della Questura hanno denunciato un ragazzo che guidava in stato di ebrezza. Il giovane alla vista di una pattuglia della Squadra volante ha accelerato bruscamente per tentare di fuggire. Poi ha perso il controllo del veicolo, urtando un cordolo e si è fermato al centro della strada.

- Un cittadino straniero ha aggredito una persona disabile all’interno di un supermercato e gli ha portato via la busta della spesa ma è stato fermato poco dopo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo, all’interno dell’Eurospin di via Piave dove ha preso a pugni sul capo un uomo per appropriarsi della spesa e poi è fuggito a piedi. Arrestato poco dopo dagli agenti della Volante per rapina aggravata.

- I carabinieri del Nas hanno denunciato il titolare di una società ittica di Terracina che vendeva prodotti della pesca per violazioni relativa a omesse procedure di autocontrollo. I militari hanno posto sotto sequestro amministrativa 30 chili di molluschi. Sempre a Terracina denunciata la titolare di un’attività commerciale, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.