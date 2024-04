Le notizie più importanti di oggi 25 aprile 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 23 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Costantino Cha Cha Di Silvio è accusato di minacce aggravate dalla modalità mafiosa per avere inviato una lettera ad un commerciante di Latina che aveva testimoniato nel processo "Don't Touch" a conclusione del quale è stato condannanto in via definitiva a dieci anni di reclusione. "Grazie per avermi fatto prendere cinque anni in più, ti sei comportato bene" ha scritto in un messaggio inviato dal carcere in forma anonima del quale è stato però identificato come autore.

- Si è tenuta questa mattina a Borgo San Michele la cerimonia per celebrare la Festa della Liberazione alla presenza del sindaco di Latina Matilde Clentano e della più alte autorità civili, religiose e militari tra le quali il Prefetto Maurizio Falco.

- Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Roccagorga. Una donna alla guida della sua autovettura ha perso aderenza in curva ed ha urtato una barriera di contenimento collocata a bordo strada. Sul posto i carabinieri della locale stazione oltre al personale medico del 118 che ha trasportato la conducente presso l’ospedale Fiorini di Terracina.

- L'organico della questura di Latina è destinato ad aumentare con l'arrivo di 22 nuove unità. La comunicazione arriva dal Dipartimento della polizia ma il sindacato, pur esprimendo la sua soddisfazione rispetto al piano di potenziamento messo in campo dal Ministero dell’Interno, sottolinea come le 22 nuove unità, delle quali sei destinate alla Polizia stradale, in realtà sono pochissime.