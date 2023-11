Le notizie più importanti di oggi 26 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 26 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Incidente mortale sabato sera sulla Migliara 56: Umberto Coda, questo il nome della vittima, 56 anni di Terracina, stava rientrando a casa da Sabaudia dove aveva partecipato ad un evento, quando per cause da accertare ha perso il controllo della sua Fiat Panda, è uscito dalla careggiata e ha finito la sua corsa schiantandosi contro un pino che costeggia la strada. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. (Leggi la notizia)

- Nel 2023 in provincia di Latina sono stati adottati 14 provvedimenti di ammonimento del Questore, di cui 12 per atti persecutori e 2 per violenza domestica, mentre nell’anno 2022 sono stati adottati 13 ammonimenti per atti persecutori. Inoltre, sempre nel 2023, sono state proposte 17 misure di sorveglianza speciale per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, e il Tribunale di Roma ha emesso 8 decreti di sorveglianza speciale per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.I numeri presentati dalla Polizia. (Leggi la notizia)

- E' pontino il miglior olio di oliva del Lazio. Durante la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Roma Eccelle che promuove aziende, persone, prodotti riconosciuti come punti di forza del Lazio tra i vari premi assegnati c’è stato anche quello al Miglior olio extravergine del Lazio 2023 che è andato a un’azienda pontina: la Agresti 1902 di Sonnino per il suo Dop Colline pontine Itrana in purezza. (Leggi la notizia)

- La giunta regionale ha approvato la delibera per il Piano dei porti di interesse economico regionale. Con questa delibera si raggiunge un passo importante per la definitiva entrata in vigore del principale strumento per la piena valorizzazione delle coste del Lazio. Tra nuovi siti e approdi di dimensioni tra i 300 ed i 500 posti barca ci sono Rio Martino a Latina, Terracina, Formia e Ponza