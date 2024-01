Le notizie più importanti di oggi 28 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 27 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Grave incidente stradale questa mattina, domenica 28 gennaio, sulla strada Litoranea all'altezza dell'incrocio con via Nardecchia, nel territorio del comune di Sabaudia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i forestali e gli uomini del Nucleo volontariato e protezione civile di Sabaudia oltre all'eliambulanza per il trasporto dei feriti.

- Proseguono senza sosta da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia le ricerche della donna che nel tardo pomeriggio di venerdì ha lasciato un neonato in un passeggino davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del corridoio della sala d’aspetto della struttura sanitaria che inquadrano una donna che indossa una mascherina e con il capo coperto da un foulard.

- Anche quest'anno il Canevale a Latina farà a meno della sfilata dei carri. Nel programma stilato dall'amministrazione comunale infatti non è previsto tale evento. La spesa prevista per le diverse manifestazioni ammonta a 13mila euro.

- Il Comune di Latina ha vinto anche il secondo round del processo civile nel quale la società Metrolatina chiedeva un pesante risarcimento danni - circa 32 milioni di euro - per la mancata realizzazione della metropolitana leggera. La sentenza della seconda sezione civile della Corte di appello di Roma ha infatti respinto il ricorso della spa che si era vista dare torto già in primo grado. Oggetto del contendere la mancata realizzazione dell'opera che dovera collegare - in tre lotti - la stazione ferroviaria con il litorale.

- Giuseppe Di Rubbo è stato eletto per accalamazione coordinatore provinciale di Forza Italia a conclusione del congresso tenutosi a Gaeta e presieduto dal senatore Claudio Lotito. A fare gli onori di casa l'ex sindaco di Gaeta e consigliere regionale Cosmo Mitrano al fianco del quale c'era il coordinatore regionale del partito Claudio Fazzone. Presenti anche tutti i sindaci azzurri della provincia pontina, dell'assessore regionale al lavoro Giuseppe Schiboni.