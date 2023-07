Le notizie più importanti di oggi 29 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 29 luglio, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e l'intero territorio pontino.

- Ancora sviluppi sulle perquisizioni scattate nei giorni scorsi a Formia nell'ambito delle indagini sull'agguato al nipote del boss dei casalesi Gustavo Bardellino. Dopo aver scoperto un covo bunker all'interno di un'abitazione che era in passato riconducibile ad Antonio Bardellino, polizia e carabinieri nel corso dei blitz hanno scoperto anche un'arma illegale e proceduto all'arresto di un uomo di Formia di 73 anni. Una denuncia è invece scattata per una donna per detenzione e spaccio di droga (leggi qui la notizia completa).

- Sono andate avanti per tutta la notte e fino a questa mattina le complesse operazioni per domare un violento rogo divampato sulla montagna di Gaeta, in località Vignole. Una lingua di fuoco ha attraversato al collina mettendo a rischio anche le abitazioni e un deposito dell'Eni.

- L'intervento della polizia locale su un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Pontina ha consentito di smascherare un truffatore, che si fingeva carabiniere e intimava l'alt agli automobilisti in transito pretendendo poi somme di denaro per lasciarli andare (qui la notizia).

- Una lite in casa a Gaeta ha reso necessario l'intervento dei carabinieri che si è concluso con un arresto. Un uomo di 83 anni ha minacciato il figlio 53enne impugnando una pistola. L'arma era illegalmente detenuta ed è stata sequestrata (la notizia).

- Controlli a tappeto sono stati organizzati dalla questura nei comuni del litorale, Latina, Formia e Fondi. Le pattuglie hanno identificato complessivamente 589 persone, nell'ambito di verifiche sulla strada ma anche di controlli specifici nei locali della movida e fra i soggetti già gravati da misure cautelari.