Le notizie più importanti di oggi 30 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 30 luglio, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Due ragazzi minorenni sono stati denunciati per rapina, ricettazione e e porto di oggetti atti ad offendere. I due si sono avvicinati al bagnino di uno stabilimento balneare sul lungomare di Serapo a Gaeta e, dopo averlo minacciato con uno sfollagente in metallo, gli hanno portato via gli occhiali da sole. Sono stati rintracciati e denunciati.(leggi la notizia)

- Un 36enne di Caserta voleva ricominciare una vita ‘normale’ dopo gli anni trascorsi in carcere e aveva scelto un’abitazione di Formia per scontare il resto della condanna agli arresti ma nel frattempo la casa era stata data in affitto ad alcuni villeggianti e lui è dovuto tornare in carcere. (leggi la notizia)

- La provincia di Latina è collocata nella zona rossa della classifica delle vittime di incidenti sul lavoro con una incidenza infortunistica superiore al 125% dell’incidenza media nazionale. Occupiamo la 16esima posizione in Italia. (qui la notizia)

- Sabaudia continua ad essere una delle location più amate dai registi. Quest’anno infatti parteciperanno all’80° edizione del Festival del Cinema di Venezia ben due produzioni quasi interamente girate nella suggestiva città delle dune. (qui la notizia)