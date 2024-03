Le notizie più importanti di oggi 30 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il bilancio della giornata di oggi, sabato 30 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Nuovo sequestro per le palazzine realizzate a Borgo Piave dall'imprenditore Vincenzo Malvaso. Questa mattina infatti il Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo carabinieri forestale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Latina in accoglimento della richiesta dellla Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda la prosecuzione dei lavori del centro residenziale e commerciale costituito da 23 unità immobiliari e da una unità commerciale, articolate su quattro livelli oltre ad un piano seminterrato, della volumetria complessiva di 9.762 metri cubi.

- Ha aggredito un ragazzo picchiandolo con calci e pugni e poi gli ha portato via il telefono cellultare. E' accaduto a Fondi dove i carabinieri della locale tenenza hanno denunciato a piede libero un 18enne per il reato di concorso in rapina. Il secondo aggressore non è stato identificato.

- Si terranno martedì 2 aprile alle ore 15, nella chiesa di Santa Rita di Latina, i funerali di Mario Gustavo Lazzarini, il 28enne deceduto martedì dopo essere stato travolto e ucciso su via Epitaffio. Conclusa l'autopsia il corpo è stato restituito alla famiglia per le esequie. Iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il 45enne che era alla guida del Suv.

