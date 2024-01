Le notizie più importanti di oggi 8 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Si sono fatti sentire gli effetti dell'ondata di maltempo a Terracina dove nelle scorse ore si è resa necessaria la chiusura di un tratto di via Ponte Rosso: a causa delle abbondanti piogge infatti ha ceduto l’argine del fiume e parte della strada è collassata. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 7 gennaio. Nell’immediato il tratto fino all’intersezione con via Pantanelle è stato interdetto al traffico per motivi di sicurezza. (Leggi la notizia)

- Un grave incidente stradale si è verificato lungo la variante Appia, a Minturno, nei pressi del fiume Garigliano. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli e il bilancio è di tre persone rimaste ferite. Sul posto è stato necessario anche l'intervento del personale dei vigili del fuoco che ha estratto le persone rimaste intrappolate nell'abitacolo delle auto incidentate e ha poi messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti liberando la strada. (Leggi la notizia)

- Il sindacato Gilda è pronto a im pugnare il piano regionale sul dimensionamento scolastico e gli accorpamenti. La coordinatrice Patrizia Giovannini attacca: "In tanti anni mai visto si era assistito a un dimensionamento a tal punto unilaterale e calato dall’alto". La Gilda è in attesa di accogliere le istanze degli istituti di Latina interessati dalla razionalizzazione, ovvero l’I.I.S. Einaudi-Mattei e l’agrario San Benedetto, per i quali è stato disposto l'accorpamento. (Leggi la notizia)

- Matteo Adinolfi nel corso di una conferenza stampa al Circolo Cittadino ha ufficializzato la sua ricandidatura per il Parlamento Europeo con la Lega, candidatura fortemente voluta dal leader del Carroccio Matteo Salvini e sostenuta da tutto il gruppo a livello locale compresi il sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigono e la deputata Giovanna Miele, presenti con gli altri esponenti del partito alla conferenza stampa. (Leggi la notizia)