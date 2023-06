Breaking news: le notizie più importanti di oggi 5 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata, domenica 4 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che abbiamo raccontato e che riguardano Latina e la sua provincia.

- Una ragazza e il suo fidanzato sono stati aggrediti all'alba di domenica in Piazza Moro a Latina. Un uomo, probabilmente con problemi psichici, ha avvicinato la ragazza e l'ha picchiata e poco dopo si è scagliato contro il compagno che era intervenuto per difenderla e lo ha accoltellato all'addome.

- Una donna di 59 anni di Cori ha perso la vita questa mattina all’alba in un incidente che si è verificato nel territorio di Lariano, al confine con la frazione di Giulianello. La vittima era a bordo di un furgone su via Garibaldi quando si è scontrata con un camion che trasportava rifiuti.

- Un furto è stato consumato nelle prime ore del mattino nel negozio di Corso della Repubblica, in pieno centro a Latina, L'Occhialeria. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4 sfondando la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale con un tombino. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutta la merce in vendita (leggi qui la notizia completa).

- A Latina un arresto per stalking, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In carcere è finito un 58enne, che ha molestato telefonicamente una donna e poi si è presentato davanti alla sua abitazione impedendole di entrare.

- Due pregiudicati sono stati rinviati a giudizio per estorsioni all'interno del carcere di Latina. Si tratta di Gianfranco Mastracci e Francesco Iannarilli, già coinvolti in alcune inchiesta della Direwzione distrettuale antimafiia.