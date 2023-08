Le notizie più importanti di oggi 27 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ecco le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi, domenica 27 agosto, a Latina e nell'intera provincia.

- Un uomo di 71 anni, Giuseppe Forcina, 71 anni, ha perso la vita in un incidente a Gaeta. L'anziano stava percorrendo il lungomare Caboto quando è stato urtato violentemente da un'auto che si è immessa da una strada laterale. Inutili i soccorsi.

- Ultimo giorno di grande caldo sul territorio pontino: secondo i metereologi arrivano i temporali e le temperature saranno in forte calo, non oltre i 25 gradi martedì. La situazione è destinata a migliorare nella seconda parte della settimana.

- Sono numerose le fiere, le botteghe e i mercati della provincia di Latina che hanno ottenuto il riconoscimento di ‘Attività storica del Lazio’. Una certificazione importante da parte della Regione che rilascerà a ciascuno il logo identificativo.

- Parte ad Aprilia un intervento straordinario di disinfestazione per contrastare l’anomalo proliferare di topi e blatte in città. A partire da domani lunedì 28 agosto verranno attuati sia in centro che nelle zone periferiche interventi di derattizzazione e deblattizzazione,