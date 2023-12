Birra, panini, coppiette e molto altro: i venti anni di attività di Sosò

Venti anni di attività non sono davvero pochi ed è un bel traguardo quello raggiunto dai titolari del pub "Sosò" di via Legnano. Era infatti il 10 dicembre 2003 quando dopo dieci anni hanno deciso di trasferire la loro attività di ristorarazione da Bassiano a Latina. Roberta e Sosò, i titolari, hanno comunque conservato le perculiarità del loro menù che ha i propri punti di forza proprio nel pane e nel prosciutto di Bassiano oltre che nei fagioli alla messicana, nelle coppiette e nelle piadine oltre che nella grande scelta di birre, dalla più soft per i palati delicati alle più strong, da abbinare alle pietanze. Un locale accogliente che dopo venti anni continua ad offrire cibo genuino, buona birra e tanta ospitalità: una serata speciale quella di oggi per festeggiare un successo che si rinnova.