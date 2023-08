Le notizie più importanti di oggi 6 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 6 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Attenzione puntata sul litorale e le principali arterie stradali da parte della polizia. Un servizio straordinario di controllo è stato messo in campo in questi giorni anche nel sud pontino, con pattuglie del commissariato ed equipaggi del reparto Prevenzione crimine Lazio. Diversi i posti di blocco lungo le strade. Controllati anche i locali del litorale e del centro di Formia e di Gaeta (qui la notizia).

- Nella città capoluogo le famiglie spendono in media quasi 8mila euro all'anno per l'affitto di un appartamento. E' il bilancio tracciato nelle città italiane nel corso di uno studio realizzato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Uil, che fa il punto anche sul Latina, dove dal secondo semestre 2021 al secondo semestre del 2022 gli affitti sono aumentati e pesano per oltre il 23% sulle spese familiari (l'indagine della Uil).

- L'appello era stato rivolto alla nuova amministrazione dall'ex primo cittadino Vincenzo Zaccheo, anche alla luce dei recenti dati di Goletta verde sull'inquinamento delle acque in alcuni punti critici della provincia e del territorio di Latina. Ora la sindaca Matilde Celentano accoglie la proposta e si impegna ufficialmente a istituire un tavolo tecnico sul tema della qualità delle acque.

- Una notizia di politica che riguarda il capoluogo pontino. I partiti di opposizione (Lbc, M5s, Pd e Per Latina 2032) aprono un caso e chiedono conto alla sindaca e agli assessori competenti della presenza di Agostino Marcheselli, ex capo di gabinetto del sindaco Zaccheo e vicino all'attuale amministrazione di centrodestra, all'interno degli uffici del palazzo comunale, senza essere titolare di un incarico ufficiale o di un impiego pubblico (qui la notizia).