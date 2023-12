La lenticchia di Ventotene: una prelibatezza preferita dai buongustai

Dal 2002 inserita tra i prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio, la lenticchia di Ventotene ha una storia particolare, fatta di tradizioni antiche e coltivazione famigliare oltre che un gusto unico che la fa preferire da tanti buongustai.

Di piccole dimensioni rispetto ad altri tipi, ha un diametro che va da 1 a 2.5 mm, e un colore marrone chiaro con leggere venature rosate. La lenticchia di Ventotene si distingue dalle altre per un aroma vegetale intenso, un gusto dolce, un’ottima integrità dopo la cottura e la ricchezza di ferro data dal terreno argilloso dove viene coltivata.

Era chiamata la “carne dei poveri” per la sua natura nutriente e altamente proteica, priva naturalmente di grassi e glutine è ricca di ferro e aiuta a depurare l’organismo contribuendo ad abbassare il colesterolo.

La storia

La lenticchia è uno dei primi legumi a essere conosciuti e abitualmente utilizzati sin dai tempi antichi, la zuppa di lenticchie è nominata anche nella Bibbia e ci sono ampie testimonianze dell’uso che ne facevano gli antichi Greci e Romani. A Ventotene un coltivazione più intensiva della lenticchia è cominciata nell’800, ma è certo che venisse prodotta anche precedentemente. In particolare la coltivazione della lenticchia di Ventotene è legata ad antiche tradizioni e usanze, come quella dell’uso esclusivo di attrezzatura costruita artigianalmente e alcune parti del raccolto effettuate esclusivamente a mano.

La coltivazione

La lenticchia di Ventotene viene seminata tra dicembre e marzo a seconda dell’argillosità del terreno, più è sabbioso e prima viene seminata la lenticchia. no. Ogni fase della coltivazione segue tecniche tradizionali: dalla semina nei solchi fatti con sei colpi di zappa, si attende giugno in modo che le piante siano secche, si passa dunque alla loro estirpazione sempre fatta rigorosamente a mano nelle prime ore del mattino quando la brina intenerisce i baccelli bagnandoli in modo da non farli aprire e solo successivamente si procede con la battitura delle piante con il vivillo (un attrezzo artigianale realizzato con due legni ritorti uniti da una cinghia di cuoio), infine scuotendo nel vento ogni pianta estirpata si divide la paglia dai semi e si procede con la raccolta finale.

Le ricette

Oltre alla classica zuppa di lenticchie alla ventotenese, che viene realizzata esclusivamente con prodotti dell’isola, vengono abbinate anche a pesce e molluschi (cozze, moscardini e polpetti) in zuppe, vellutate da gustare con crostini aromatizzati. Per non perdere le qualità nutritive di questo legume è sconsigliato tenerlo a bagno prima di cuocerle.