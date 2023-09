Leone d'Oro alla carriera a Liliana Cavani che ha girato L'Ordine del Tempo a Sabaudia

È stato proprio “L’ordine del Tempo” film girato a Sabaudia lo scorso inverno a introdurre la premiazione con il Leone d’Oro alla Carriera a Liliana Cavani, regista del film, durante l’80° edizione del Festival di Venezia.

La regista 90enne ha diretto questo film, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Rovelli, girato in una villa di Sabaudia. La storia racconta di un gruppo di amici, legati da rapporti che durano da decenni, che ogni anno si riuniscono nella villa al mare di due di loro (interpretati da Claudia Gerini e Alessandro Gassman) per festeggiare il compleanno della padrona di casa. Qui vengono a sapere che un grande asteroide sta per schiantarsi sulla Terra ponendo fine a ogni forma di vita. I personaggi iniziano a fare i conti con sé stessi e con gli altri, proprio nel momento in cui capiscono che a breve tutto quello che conoscono e amano non esisterà più.

Il mare di Sabaudia, la spiaggia, gli scorci naturali più selvaggi fanno da sfondo a questo melodramma riempiendo di infinito i momenti dell’attesa, della riflessione, dell’amore.

Dunque Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice dalla lunghissima carriera, era a Venezia già nel 1965 con il film con Philippe Pétain: Processo a Vichy, Leone di San Marco per il documentario, ha presentato fuori concorso un film che oltre a un cast stellare (accanto a Gerini e Gassman abbiamo Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina) vede la nostra bella Sabaudia come personaggio silenzioso ma onnipresente.

Il premio alla carriera, per la prima volta consegnano a una donna, arriva al culmine di un percorso artistico di altissima levatura. Il film è distribuito nelle sale italiane dal 31 agosto. Ecco la programmazione nelle sale pontine