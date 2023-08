Quando apre una nuova attività è sempre una buona notizia, non solo perché significa nuovi posti di lavoro ma anche perché è un servizio in più per il cittadino. Quando apre una libreria è una gran bella notizia perché la fame di libri non è mai troppa e ottimo avere sempre nuovi punti culturali dove appagarla.

Quindi la buona notizia di questi giorni è che arriva a Scauri un Mondadori Bookstore che diventerà sicuramente un punto di riferimento per cittadini e turisti.

Sarà uno degli oltre 500 punti Mondadori sparsi per tutta Italia, che si affiancano ai servizi online del sito e-commerce. Una nuova libreria di 120 metri quadrati sarà in via Italo Balbo, tra il lungomare e la via principale della città piena di altri negozi. Turisti e cittadini avranno a loro disposizione circa 12 mila titoli: dai classici alle ultime uscite, una ricca sezione per bambini e ragazzi, una sezione manga e fumetti e inoltre un’ampia area dedicata alla cartoleria con tanto di gift box e gift card.

La libreria di Scauri offrirà ai lettori anche diversi servizi online come l’aggiornamento sulle novità tramite i social: TikTok Instagram e Facebook o la possibilità di ordinare i libri online e ritirarli in libreria.

Il Mondadori Bookshop di Scauri sarà inaugurata mercoledì 2 agosto e per il periodo estivo si avvarrà anche di aperture serali, fino alle ore 23.00, in modo da consentire di fare acquisti durante le passeggiate dopo cena, magari approfittando del fresco.