Ferragosto 2023: tra le mete italiane più ambite c’è anche la provincia pontina

Questo ponte di Ferragosto ha portato molti italiani a fare una breve vacanza, e la Spagna ha letteralmente conquistato il podio delle mete preferite battendosela principalmente con le splendide località sarde, ma nella classifica delle zone italiane più in voga durante questo Ferragosto 2023 c’è anche la provincia pontina, in particolare Sperlonga, la preferita del Lazio insieme a Roma.

È Barcellona a conquistare il podio tra le mete più ambite, seconda arriva San Teodoro in Sardegna, ma le località spagnole si contendono tutti i record con quelle italiane infatti al terzo posto c’è Palma di Maiorca, poi Gallipoli, poi di nuovo la Spagna con Lloret de Mar e Rimini, poi Olbia, Valencia e infine Napoli e Alghero a chiudere i primi dieci posti della classifica.

Un vero e proprio rimpallo tra Spagna e Sardegna, ma le regioni italiane si difendono bene, lo dicono i dati raccolti da Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d'Europa, che ha messo in fila le 50 destinazioni preferite degli italiani per Ferragosto 2023, verificando prezzi e numero medio di persone per ciascuna destinazione analizzata.

Si conferma la tendenza italiana a prediligere località nostrane, ma durante questa estate 2023 tra le 50 mete più ambite ce ne sono ben 18 straniere: dopo la Spagna, nettamente la più amata, con ben 8 località spagnole tra le prime 50, ben 3 tra le prime 5 posizioni, arrivano con grande distacco Francia, Portogallo e Croazia con 2 mete ciascuna, mentre 1 meta per la Grecia e per l'Albania, che è una new entry tra le località preferite dai turisti, non solo per le bellezze naturali ma soprattutto perché ha costi bassi e non attira il turismo di massa.

Come si diceva le regioni italiane se la battono alla grande con molti paesi europei: la Sardegna si conferma la regione più amata con ben 10 destinazioni tra le 50 più ambite, 3 delle quali in top 10 (San Teodoro, Olbia, Alghero, Villasimius, Budoni, Costa Rei, Pula, Palau e Santa Teresa di Gallura). La Sicilia è la seconda regione più raggiunta dai turisti italiani in questo Ferragosto 2023 con 6 località in classifica: Palermo, Siracusa, Marina di Ragusa, Castellammare del Golfo e Cefalù. Terza regione classificata la Puglia con 5 mete tra le prime 50: Gallipoli, Porto Cesareo, Monopoli, Vieste e Otranto. Diverse regioni sono in classifica con due località ciascuna Toscana (Viareggio e Follonica), Veneto (Bibione e Jesolo), Emilia- Romagna (Rimini e Riccione), Campania (Napoli nona e Paestum 50ma) e il Lazio che vede Sperlonga al 28° posto e Roma al 40°.

A chiudere la classifica con una sola meta ciascuna ci sono Lombardia (Livigno), Calabria (Tropea) e Friuli-Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro).

La classifica:

1 Barcellona, Spagna

2 San Teodoro, Sardegna

3Palma di Maiorca, Spagna

4 Gallipoli, Puglia

5 Lloret de Mar, Spagna

6 Rimini, Emilia-Romagna

7 Valencia, Spagna

8 Olbia, Sardegna

9 Napoli, Campania

10 Alghero, Sardegna

11 San Vito Lo Capo, Sicilia

12 Tropea, Calabria

13 Malaga, Spagna

14 Saranda, Albania

15 Lignano Sabbiadoro, Friuli-Venezia Giulia

16 Viareggio, Toscana

17 Villasimius, Sardegna

18 Porto Cesareo, Puglia

19 Bibione - San Michele al Tagliamento, Veneto

20 Budoni, Sardegna

21 Livigno, Lombardia

22 Palermo, Sicilia

23Rovigno, Croazia

24 Riccione, Emilia-Romagna

25 Siracusa, Sicilia

26 Lisbona, Portogallo

27 Costa Rei, Sardegna

28 Sperlonga, Lazio

29 Monopoli, Puglia

30 Pula, Sardegna

31 Benidorm, Spagna

32 Albufeira, Portogallo

33 Parigi, Francia

34 Jesolo, Veneto

35 Marbella, Spagna

36 Alicante, Spagna

37 Marina di Ragusa, Sicilia

38 Vieste, Puglia

39 Nizza, Francia

40 Roma, Lazio

41 Follonica, Toscana

42 Castellammare del Golfo, Sicilia

43 Palau, Sardegna

44 Parenzo, Croazia

45 Otranto, Puglia

46 Orosei, Sardegna

47 Ipsos, Grecia

48 Santa Teresa di Gallura, Sardegna

49 Cefalù, Sicilia

50 Paestum, Campania