Un trenino di luci nel cielo: non sono ufo, sono i satelliti della Starlink

In questi giorni in cui abbiamo potuto ammirare ben due Superlune e una pioggia di stelle cadenti nella notte di San Lorenzo in molti sono stati con il naso all’in su a osservare il cielo notturno. Se nella serata di ieri intorno alle 22 vi è capitato di vedere un trenino di luci in movimento nel cielo non c’è da spaventarsi: non sono UFO!

Si tratta dei satelliti della costellazione artificiale Starlink nata per fornire servizi internet ad alta velocità anche nelle aree più difficili da raggiungere sulla Terra, come aree di guerra ad esempio. Il progetto è sviluppato dalla SpaceX di Elon Musk ed è attivo dal 2015.

Questi satelliti, che offrono uno spettacolo molto suggestivo, vengono lanciati in orbita in gruppi che orbitano intorno alla Terra e in questi mesi estivi sono stati avvistati in molte regioni Italiane. Sembra che intorno all’orbita del nostro pianeta ne circolino oltre 5000 e sono tutti visibili anche a occhio nudo.

A quanto pare ieri sera in molti hanno avvistato i satelliti anche nella nostra zona.

Tanti sono i siti di astronomia che seguono questo progetto, come Starwalk.space che ne spiega in maniera semplice le caratteristiche, e uno ufficiale che permette di seguire i vari lanci di Starlink si tratta di Find Starlink

Il prossimo lancio è in programma per il 3 settembre, da quale parte del mondo sarà visibile?