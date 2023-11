La pontina Maria Nasso vola in Sri Lanka come ambasciatrice della cucina italiana nel mondo

Si terrà dal 13 al 19 novembre in diversi paesi la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, una iniziativa, giunta alla sua VIII edizione, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che valorizza il made in Italy come eccellenza culinaria e in quanto cucina mediterranea sinonimo di benessere e salute.

Tra gli ambasciatori della cucina italiana nel mondo anche la latinense Maria Nasso unica chef donna del Lazio che volerà in Sri Lanka insieme agli chef Lorenzo Alessio e Leonardo Ricci per tenere alta la bandiera della cucina tipica italiana all’estero.

I tre cuochi saranno all'Hotel Cinnamon di Colombo, capitale dello Sri Lanka, e cucineranno per tutta la settimana per gli ospiti della struttura, preparando un intero menù che comprenderà piatti tipici della cucina italiana, dalle ricette più semplici a quelle più elaborate. Inoltre i cuochi dovranno ideare e preparare una cena speciale all’Ambasciata italiana a Colombo, cucinando al momento, come fosse un vero e proprio show cooking.

Maria Nasso parteciperà inoltre a una serie di giornate di formazione con giovani cuochi del posto approfondendo insieme a loro le caratteristiche dei prodotti e delle ricette italiane, consigliando anche gli abbinamenti con i giusti vini.

Dunque sarà la pontina Maria Nasso a rappresentare la cucina italiana nel mondo e al suo ritorno nessun riposo perché ripartirà alla volta di Perugia, insieme alle due colleghe pontine Orietta Di Lieto di Terracina e Rosa Nutolo di Latina per partecipare alla finale dell’ “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” il concorso che mette in gioco le chef e l’utilizzo creativo dell’olio evo.