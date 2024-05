Alla conquista del Pizza Village, Marruzzella ci prova con due grandi classici e una specialità locale

Sarà tra i protagonisti del Pizza Village di Napoli, il ristorante pizzeria Marruzzella di Fondi che a giugno parteciperà all’evento che, con oltre un milione di presenze a ogni edizione, da dieci anni celebra uno dei più amati simboli dell’italianità. Una vetrina d’eccezione per l’attività di Luigi ed Enzo Cocozza e Monica Terracciano che al Best Food Festival in the World, come è stato definitivo al livello globale l’appuntamento in programma dal 14 al 23 giugno, sarà presente con tre proposte, due grandi classici ed una specialità tutta fondana: la Napoli, la Margherina e l’inedita Ciurilla.

“La Ciurilla – spiegano i titolari del ristorante pizzeria Maruzzella – racchiude i migliori prodotti del territorio: mozzarella di bufala fondana, riduzione di zucchine locali, uno dei più prelibati prodotti di questa stagione della Piana ossia i fiori di zucca e l’ormai famosissimo guanciale della Macelleria Mattei che, come noto, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle due fette dalla rinomata rivista Gambero Rosso. A impreziosire la Ciurilla una nota di autentica ‘campanità’ ossia una pioggia di nocciole tostate di Giffoni”.

La partecipazione al Pizza Village di Napoli è momento molto atteso per l'attività di Fondi con il team che non vede l’ora di mettersi in gioco, far assaggiare le proprie specialità a un pubblico vastissimo ma anche e soprattutto esportare e far conoscere alcuni tra i migliori prodotti fondani. Si tratta della seconda vetrina internazionale nell’arco di un solo anno per Marruzzella, già protagonista lo scorso anno a Roma nell’ambito del contest “Città della Pizza” dove il pizzaiolo Giuseppe Terracciano presentò la Fondané incantando la giuria con i prodotti del territorio fondano.

Con il Pizza Village di Napoli, un evento famoso in tutto il mondo che viene replicato anche a New York, Milano, Saudi Arabia e Londra, l’attività fondana sarà di nuovo sotto i riflettori internazionali.