I mercatini di Natale nella provincia pontina

I mercatini di Natale sono diventati col tempo una caratteristica tipica delle festività un po’ in tutta la penisola. Nati nel nord Europa e diffusi presto in regioni come il Trentino, il Friuli o l’Alto Adige, sono ormai un simbolo del Natale.

Sono delle vere e proprie vetrine per l’artigianato locale, luoghi in cui trovare decorazioni e addobbi per la casa, l’Albero di Natale e il presepe, ma anche idee regalo originali, per non parlare delle tipicità enogastronomiche locali.

Sono spesso inseriti nei centri storici, tra luminarie e addobbi, posti in suggestive casette che ricreano paesaggi nordici ovattati di neve e canti natalizi. Certo il nostro clima non consente un’atmosfera natalizia classica, ma sono proprio i mercatini a creare le giuste suggestioni per indurci a fare shopping e a immergerci nel giusto spirito festivo.

Nella provincia pontina infatti non mancano i mercatini di Natale e vari Villaggi di Babbo Natale, luoghi magici per grandi e piccini. Tra i più suggestivi ci sono sicuramente quelli all’interno del Castello di Maenza dove si può passeggiare tra gli stand artigianali e allo stesso tempo far divertire i bambini con gli elfi di Babbo Natale e vari spettacoli a tema. Il castello è aperto nei fine settimana e l’ingresso è a pagamento.

Anche il Castello di San Martino a Priverno offre l’opportunità di cercare l’idea regalo più giusta e allo stesso tempo immergersi nell’atmosfera natalizia, tra luci addobbi e animazione per i più piccini.

Anche nel cuore di Latina in piazza del Popolo si può passeggiare tra le casette degli artigiani, dove trovare speciali addobbi fatti a mano, idee per fare dei pensierini, e il teatro dei burattini con spettacoli adatti a tutte le età.

All’Ex Cinema Enal a Latina Scalo, sono allestiti vari stand artigianali che si potranno visitare in concomitanza delle aperture per gli spettacoli dal vivo e laboratori a tema per i più piccini.

Nella particolare atmosfera del Natale sul mare ci sono i mercatini di Formia lungo le vie principali della città, e il Villaggio di Babbo Natale a Gaeta nell’ambito della manifestazione Favole di Luce che oltre alle luminarie, ormai famose, ci sono appuntamenti di vario tipo per la gioia di grandi e piccini. Anche sull'isola di Ponza, per chi vorrà fare una visita invernale e ammirare il fascino del mare d'inverno, ci saranno mercatini di Natale ed eventi per tutta la durata delle feste.

In una atmosfera incanta di altri tempi arrivano invece i mercatini di Sermoneta nei quali si potrà ammirare arte, artigianato e antiquariato locale e magari prendere spunto per i regali di Natale, mentre a Bassiano i mercatini sono dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio con degustazioni e aperitivi in compagnia.

A Cisterna il mercatini saranno attorniati dall’atmosfera festosa del Christmas Land: un’area di ben 5mila metri quadrati dedicata al Natale con luminarie, mascotte, laboratori, la Casa di Babbo Natale e l’intrattenimento per tutti.

Anche Aprilia avrà i suoi mercatini natalizi nel cuore della città, in piazza delle Erbe, con idee regalo, decorazioni ed enogastronomia.