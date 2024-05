I migliori pub a Latina: quali sono e dove si trovano?

Nato in Inghilterra come luogo di incontro dove bere birra e scaldarsi dalle gelide serate d’inverno e poi diffusosi un po’ dappertutto, il pub è il tipo di locale tra i più versatili, si può mangiare primi, secondi, panini, pizze e pinse, fritti, taglieri di salumi e formaggi, dolci e bere ottime birre, cocktail e altre bevande e alcolici. Può essere meta di incontri per pranzi informali, per l’aperitivo, per cene tra amici, tra colleghi di lavoro e per mille altre occasioni.

Latina offre una vastissima scelta di locali e pub, anzi in centro città c’è la cosiddetta “via dei pub” nell’area compresa tra via Fratelli Bandiera, via Neghelli, via Lago Ascianghi e zone limitrofe in cui si concentrano il maggior numero di locali e di conseguenza di ragazzi che soprattutto nel fine settimana affollano marciapiedi e strade con il loro vociare e voglia di divertirsi.

Sono tantissime le caratteristiche che li contraddistinguono: dal tipo di cucina alla scelta delle birre, dalla tipica impostazione classica del pub con arredi in legno e luci soffuse, a quelle più colorate e divertenti, alcuni offrono anche intrattenimento musicale e spettacoli, altri una vasta scelta di giochi da tavoli, gran parte i maxi schermi per seguire in diretta grandi eventi e partite di calcio.

Tra i più votati tra gli utenti di Google troviamo dei locali storici della città che non si trovano tutti nella famigerata “via dei pub”. Tra i preferiti con il maggior numero di voti e recensioni positive c’è La Pucceria (al momento colleziona quasi 1600 voti con una media di 4,4 stelle su 5), un viaggio nella terra pontina tra panini farciti di ogni specialità gastronomica pieni di gusto e con i nomi di varie località della provincia e della città.

Al secondo posto per una manciata di voti ma con il maggio numero di stelle (4.5 su 5) c’è L’Olimpo della Birra, in via Cesare Beccaria, nei pressi del carcere di Latina, un pub storico che offre un vario menù e ottimi dolci, un ambiente tipico e accogliente che accoglie tavolate grandi e piccine.

Tra i più votati e apprezzati al terzo posto c’è El Paso, in Strada Sabotino 4, grande e storico pub in stile country che offre un vasto menù ma soprattutto una ricca programmazione di intrattenimento dalla musica dal vivo al celebre “gioco del postino” che da decenni intrattiene i ragazzi, dall’animazione a tema alle partire di campionato e coppe.

A poche manciate di voti ma sempre molto appressati arrivano anche altri storici locali di Latina come il Doolin (4.5 stelle su 5), irish pub in via Adua con grande scelta di birre e ottima cucina, che offre musica dal vivo, intrattenimento e i celebri festeggiamenti per il suo compleanno con lotterie, animazioni e serate a tema. Un altro pub amato è La Lucciola in centro: da non confondere con il locale storico sul lungomare, La lucciona in centro infatti si trova in Corso della Repubblica, vicino l’università, offre una ricca scelta in cucina, primi, secondi piatti, piadine, carne e piatti per vegetariani sia a pranzo che a cena.

Tra i locali con più voti dagli utenti di Google c’è anche il B53 in via Oberdan, pub elegante che offre un ricco menù ma di cui vengono osannati soprattutto i dolci.

Con un minor numero di recensioni ma sicuramente molto apprezzati ci sono anche altri storici locali come Lo Scacco Matto, che offre ai suoi clienti anche la possibilità di intrattenersi con giochi in scatola offrendo divertimento e buon cibo ai giovani latinensi da decenni; c’è l’Australian pub con l’ottima scelta di carne, ma anche pizza e primi piatti; l’Olimpo Street, ambiente piccolo e intimo dove gustare ottimi piatti e ottimi dolci; lo Space Time a Foceverde che offre oltre all’ottimo menù e drink anche una splendida vista sul mare.

Ci sono tantissimi altri locali davvero piacevoli da frequentare in città, ognuno con le sue caratteristiche e ottimi menù, con la loro storia e il loro programma di intrattenimento per i clienti di tutte le età. E voi quale preferite? Quale frequentate più spesso?