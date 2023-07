Spiaggia di Torre Astura, attiva la navetta da Nettuno: orari e fermate

Ha ufficialmente riaperto la spiaggia di Torre Astura. Da sabato 1 luglio, infatti, la bellissima spiaggia nel Comune di Nettuno - tra le più belle del Lazio - è tornata accessibile a tutti grazie all’accordo tra il Comune di Nettuno e l’UTTAT.

La spiaggia di Torre Astura

L’ingresso sarà libero tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19, per i mesi di luglio e agosto, e nelle giornate di sabato e domenica nel mese di settembre, con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nell’area adibita in via Valmontorio.

Il servizio navetta

Per chi volesse raggiungere la spiaggia di Torre Astura senza auto, il Comune di Nettuno, in collaborazione con Sac Mobilità, mette a disposizione, nel weekend, una navetta al costo di 1 euro a tratta che collegherà il centro Nettuno con l’ingresso della spiaggia di Torre Astura.

Di seguito gli orari e fermate della navetta per la spiaggia di Torre Astura a Nettuno: