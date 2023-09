Il Nettare di Circe è il miglior passito d’Italia

Sono ormai celebri i prodotti tipici della nostra terra che in vari ambiti si fanno strada non solo per il gradimento del pubblico ma anche riconoscimenti vari da parte di esperti e associazioni nazionali e internazionali.

È il caso del passito Nettare di Circeo prodotto dall’azienda vitivinicola Tre Terre di Sabaudia che proprio in questo periodo ha vinto il concorso enologico Premio Qualità Italia nella categoria Vini Passiti Igt diventando così il miglior passito d’Italia.

Il Premio Qualità Italia censisce, racconta e promuove le eccellenze vitivinicole italiane, dividendole per diverse categorie e per regione, grazie al serio lavoro di una commissione di esperti del settore provenienti da tutta Italia che, attraverso procedure trasparenti di degustazione e valutazione, giudica i vini che partecipano al concorso.

Il Nettare di Circe è stato definito un gioiello enologico e in realtà è alquanto prezioso e raro infatti è stato prodotto in quantità limitate in sole tre stagioni (2013, 2018 e 2022) negli ultimi 10 anni.

L'azienda vitivinicola Tre Terre si estende per una superficie di 7 ettari a Borgo San Donato, è stata costituita nei primi anni ’60 e vanta, come molte realtà nel nostro territorio, di una commistione di origini da Pantelleria al Trentino, che hanno portato in terra pontina saperi e tradizioni che ben hanno sposato la realtà locale.

Tanto da realizzare vini molto apprezzati che hanno ottenuto diversi premi, come è capitato con il loro Moscato Bianco premiato nel corso dell'ultima edizione della Milano Wine Week con il Premio Qualità Italia 2022 come miglior bianco italiano, con la Medaglia d'oro al concorso Città del Vino vinta l’anno scorso e quest’anno e trai vari riconoscimenti c’è anche quello del miglior vino bianco dei Parchi Nazionali alla rassegna di Legambiente.