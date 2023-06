Il Nicolosi, da quartiere popolare a gioiello del razionalismo: storia di una rinascita?

Il Quartiere Nicolosi croce e delizia di Latina è un nucleo storico della città che ha perso lo splendore dei primi anni e che oggi preda del degrado è diventato ufficialmente quartiere multietnico ma in definitiva luogo di spaccio in cui i più soli e i disperati vengono abbandonati a loro stessi tra edifici pericolanti e squallore.

Ma non tutto è perduto, in tanti amano il quartiere storico di Latina per eccellenza e si stanno muovendo per riqualificarlo.

Gli inizi

Il quartiere prende il nome dall’ingegnere civile e architetto, Giuseppe Nicolosi, che ha progettato su incarico dell’Istituto Case Popolari di Roma tre lotti abitativi, circa 350 alloggi che avrebbero ospitato a partire dal 1936 altrettante famiglie di braccianti venuti per lavorare in terra pontina. Le palazzine di tre piani, tranne il cosiddetto grattacielo che ne aveva cinque, erano ben organizzate negli spazi e comprendevano appartamenti di varie metrature collegati da ballatoi e cortili interni. Le architetture di stile razionalista, ancora oggi studiate nelle facoltà di architettura di tutto il mondo, facevano i conti, in maniera intelligente, con l’ambiente e le persone che le avrebbero abitate: coloni venuti da diverse parti di Italia che provenivano da esperienze diverse, parlavano differenti dialetti e dovevano diventare i nuovi cittadini di una nuova città. Delle costruzioni che avrebbero costruito i legami tra gli abitanti dell’allora Littoria.

I decenni successivi

Le case popolari, come era chiamato il quartiere, erano il cuore pulsante della città, così vicine al centro e così votate a creare socialità tra i suoi abitanti. Per decenni sono state dimora della forza lavoro della città, di lavoratori onesti e delle loro famiglie. Il quartiere dei panni stesi nelle zone comuni e alle finestre, degli odori provenienti dalle cucine, delle grida dei bambini che giocavano sereni nei cortili, guardati ora da una mamma o da una nonna più apprensive, o da chi sentiva crescere troppo le grida, degli androni presidiati dalle donne intente nei lavori di cucito e nei pettegolezzi, dove tutti si conoscevano e chi più chi meno aveva a cuore le sorti dell’altro. Un quartiere che dopo un paio di generazioni, man mano che le famiglie crescevano, le condizioni economiche miglioravano e la stessa Latina si ampliava, cominciava a spopolarsi pian piano.

Il degrado

Dagli anni ’70 in poi l’Istituto Case Popolari diede al riscatto le abitazioni e smise di occuparsi della manutenzione ora in mano ai proprietari degli immobili, che non sempre potevano sostenere le spese per ristrutturazioni e interventi di ordinaria amministrazione. Molti dei residenti storici si erano trasferiti altrove e i pochi rimasti ormai erano anziani. Le case pian piano sono state riaffittate o addirittura occupate da immigrati clandestini o da indigenti abbandonati a sé stessi. Anche le varie amministrazioni comunali non si sono occupate più di tanto della manutenzione dell’illuminazione pubblica e dei marciapiedi e si sa, il buio facilita gli illeciti come lo spaccio di droga o la prostituzione. Il quartiere Nicolosi è diventato così luogo di degrado, zona pericolosa dalla quale stare alla larga in cui l’intervento delle forze dell’ordine in più occasioni non ha arginato la piaga della droga, del malcostume e della fatiscenza di costruzioni e spazi pubblici.

Il presente e il futuro

Questo degrado ha colpito duramente tutti coloro che hanno vissuto nel quartiere, quanti ci hanno passato l’infanzia e l’adolescenza, chi veniva a trovare gli amici e ne conservano i più bei ricordi. Questo amore verso il Nicolosi ha smosso le coscienze di molti, ha fatto nascere associazioni, come il Comitato Nicolosi, che lavorano duramente sia per pretendere l’attenzione delle varie amministrazioni, sia per riqualificare la zona con eventi, cultura, attività per i bambini e di inclusione tra le varie etnie che lo abitano. Tanto che nel 2022 il quartiere Nicolosi diventa Luogo del Cuore FAI non solo per il valore affettivo e sociale giocato nella città, ma per la sua architettura, per il suo essere simbolo di una sorta di “razionalismo umanistico”. Notizia del marzo 2023 è che grazie ai fondi del PNRR, il Nicolosi sarà oggetto di riqualificazione grazie a quattro interventi che vedranno effettuati dei lavori sulle palazzine, sulle aree esterne e sul ripristino del mercatino e la creazione di un’area verse per un totale di oltre 12 milioni di euro.

I cittadini sono i primi responsabili dei luoghi che abitano, l’amore verso un quartiere può portare alla sua rinascita, anche quando si tratta di combattere il degrado più nero. I tempi per i lavori sono stretti, ma la tenacia di quanti hanno amato il Nicolosi, non permetterà di abbandonare nuovamente un quartiere storico della città.