Le notizie più importanti di oggi 2 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 2 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Continua a essere al centro della cronaca il caso del professore di religione accusato di abusi sessuali su 5 studenti. La diocesi di Latina sarà chiamata in causa per responsabilità civile nel processo, come ha annunciato l’avvocato Nicodemo Gentile che nella prima udienza preliminare di ieri ha depositato una richiesta di costituzione di parte civile per alcune delle vittime dell'insegnante e della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. Pronta la replica della stessa diocesi che ha parlato di “notizie infondate”.

- Con una pistola scacciacani in pugno all'esterno di un bar ha minacciato di morte la barista puntandole contro l’arma: è accaduto a Fondi dove si è rivelato provvidenziale l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato un 61enne. Deve rispondere di porto abusivo di arma, minaccia aggravata e atti persecutori.

- Tre furti in una sola giornata che però è finita con l’arresto. Tutti colpi consumati in trasferta dalla banda di ladri che proveniva da un campo nomadi della Capitale. Dopo essere entrati in azione in una farmacia di Latina hanno colpito in altri due supermercati nelle vicinanze, ma appena usciti dall'ultimo esercizio commerciale sono stati bloccati dai carabinieri. A finire agli arresti tre donne di nazionalità rumena e un connazionale.

- Con appostamenti, pedinamenti, minacce, anche con un bastone, aveva reso un inferno la vita dei vicini di casa arrivando anche a terrorizzare i loro figli e colpire la loro auto con un’ascia. E’ scattato il divieto di avvicinamento per un uomo di 51 anni di Fondi che ora non potrà più avvicinarsi ai vicini e alla loro abitazione, al loro luogo di lavoro e a tutti i posti abitualmente frequentati (qui la storia).

- E’ il giorno dell’ultimo saluto a suor Flora De Guglielmo deceduta domenica scorsa in ospedale a Roma dopo essere rimasta coinvolta in un incidente. I funerali sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Cisterna poi il feretro è ripartito per Viterbo e nel primo pomeriggio è arrivato al cimitero di San Lazzaro dove suor Flora riposerà per sempre, nella cappella delle Suore adoratrici del preziosissimo sangue.

- Una interrogazione è stata presentata dai consiglieri comunali di Lbc dopo che nei giorni scorsi sulla recinzione del cantiere di quello che è noto come “palazzo Malvaso” a Borgo Piave è comparso un cartello di ripresa attività. Le palazzine sono rimaste sotto sequestro per quasi sei anni nelle more dell'annullamento di alcuni piani particolareggiati da parte del Comune e di una serie di inchieste penali. Tanto che il permesso a costruire alla società edile era stato annullato con una delibera del commissario straordinario del 24 maggio 2016, con relativa ordinanza di demolizione.