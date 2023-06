Le notizie più importanti di oggi 12 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 12 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Un detenuto di origine nordafricana è evaso dal carcere di Latina e sono scattate le ricerche sono in corso su tutto il territorio. Sembra che l'uomo, il 22enne Dahy Ehab Mahrous Abouelela, sia riuscito a fuggire durante l'ora d'aria scavalcando diversi muri fino a raggiungere l'esterno e a dileguarsi.

- Ha puntato una pistola alla testa della moglie e ha sparato per ucciderla. E' accaduto nel comune di Sezze. La donna è riuscita a sfuggire alla furia omicida dell'uomo, ha chiesto aiuto a una vicina di casa e poi ha allertato i carabinieri. I militari lo hanno bloccato e arrestato dopo 20 anni di violenze sulla moglie (leggi qui la notizia completa).

- Mentre a Sezze si fa la conta dei danni per il violento nubifragio che si è abbattuto sul paese nella giornata di domenica, con un sopralluogo del sindaco e del prefetto nelel zone più colpite, oggi una bomba d'acqua ha invece interessato il comune di Sermoneta, dove si sono riscontrati disagi e criticità nella borgata di Tufette, per via dei canali ingrossati che in alcuni punti hanno rotto gli argini, e nella parte collinare del centro storico. Situazione delicata anche lungo via Sermonetana, via Consolare I, via Monticchio e via Tufette, dove l'acqua e il fango hanno invaso le sedi stradali (leggi qui la notizia completa). Intanto per domani, 13 giugno, nuova allerta in provincia.

- La morte di Silvio Berlusconi è la notizia del giorno al livello nazionale e anche in provincia di Latina si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Il leader di Forza Italia si è spento oggi, lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dallo scorso venerdì (leggi qui la notizia).