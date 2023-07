Le notizie più importanti di oggi 27 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo questa giornata di giovedì 27 luglio attraverso i fatti e le notizie più importanti della città di Latina e del resto della provincia pontina.

- Una raffica di perquisizioni sono eseguite in questi giorni a Formia, Gaeta e Minturno nell'ambito delle indagini sull'agguato del febbraio 2022 a Gustavo Bardellino, nipote del boss del Casalesi Antonio. In una delle abitazioni perquiste da polizia e carabinieri gli investigatori hanno scoperto un covo bunker interrato e coperto da una botola (leggi qui la notizia completa).

- Il nuovo rapporto di Save The Children sullo sfruttamento tocca anche la provincia pontina. Si intitola "Piccoli schiavi invisibili" e mette in luce le disuguaglianze e gli ostacoli incontrati sul territorio in particolare dai figli dei braccianti agricoli stranieri, in particolare di origine indiana. Bambini costretti spesso a vivere in alloggi di fortuna in terreni agricoli e che scontano l'isolamento e il problema della lingua anche a scuola, insieme alle difficoltà di accesso ai servizi sociali e alla sanità.

- Incendio oggi in una zona del Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia. Il rogo è divampato in via Diversivo Nocchia fino a ridosso del lago di Caprolace. Sul posto è intervenuto un equipaggio della protezione civile Anc di Sabaudia.

In provincia autocarri e bus vecchi e inquinanti. E' stato pubblicato il rapporto Continental sul parco circolante, che rivela che il 41% degli autocarri ha più di 20 anni. Nulla la percentuale di autobus elettrici e ibridi (qui lo studio).