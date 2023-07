Le notizie più importanti di oggi 31 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 31 luglio, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- L'ultimo giorno di luglio si è aperto con l'operazione di sgombero dell'ex struttura alberghiera Hotel de la Ville, che si trova di fronte all'ospedale Goretti. Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono entrati all'interno intimando alle persone senza fissa dimora presenti di abbandonare i locali in cui avevano trovato rifugio da tempo. All'interno dell'edificio, in cui più volte sono divampati incendi, è stata trovata una situazione di assoluto degrado. Otto sono state le persone identificate.e portate in questura, per le quali sono ancora in corso gli accertamenti.

- Non solo armi ma anche ben 11 chili di droga sono stati trovati nei giorni scorsi a un 41enne di Sonnino finito agli arresti domiciliari nel corso di un'operazione dei carabinieri. In un casolare alla periferia del paese c'erano tre fucili calibro 12 risultati oggetto di un furto commesso alcuni anni fa a Latina, una pistola sprovvista di matricola e 500 cartucce di cartucce di diverso calibro. Oggi l'uomo è stato interrogato dal gip del tribunale di Latina (qui la notizia completa).

- Una turista di Merano di 33 anni, in stato di alterazione psico fisica, ha aggredito i militari dell'Arma e il personale sanitario dell'ambulanza sull'isola di Ponza. Poco prima la donna aveva infastidito gli avventori di alcuni locali, lanciando e spaccando bicchieri e aggredendo i passanti. Era in uno stato di agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol.

- E' rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere il romeno finito in carcere nei giorni scorsi per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale a Cisterna dopo una serie di accertamenti nati in seguito alla denuncia dalla ex moglie. Il 41enne per anni ha messo in atto una serie di comportamenti violenti, prevaricatori e offensivi, attuati su un lasso di tempo prolungato nell’ambito del contesto familiare (qui la notizia completa).