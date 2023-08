Le notizie più importanti di oggi 1 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, martedì 1 agosto, raccontata attraverso i fatti e le notizie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Ha appiccato il fuoco a un'auto, a fondi, ma è stato smascherato dagli agenti di polizia grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Anche se aveva il volto parzialmente coperto da una mascherina ffp2, i poliziotti sono riusciti a identificarlo e lo hanno denunciato per incendio doloso. Vistosi alle strette ha ammesso tutto e raccontato che era stato spinto da motivi di gelosia (qui la notizia completa).

- Era stato arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex compagna. Un uomo di 32 anni di Priverno è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina per l'interrogatorio, ma ha negato ogni accusa (la notizia).

- Un 60enne di Formia ha travolto e ucciso un uomo in bicicletta. L'incidente si è verificato nel casertano. La vittima è un 52enne di origine marocchina, deceduto sul colpo dopo il violento impatto con l'auto. La vettura del formiano è stata sottoposta a sequestro.

- La scuola primaria di Cisterna Duilio Cambellotti presa di mira dai vandali. Ignoti, dopo aver scavalcato la recinzione esterna e aver infranto le finestre, sono entrati nell'edificio e hanno rovesciato sedie e arredi e imbrattato muri e pavimenti. Un atto duramente condannato dal sindaco Valentino Mantini e dall'assessora Emanuela Pagnanelli.