Le notizie più importanti di oggi 1 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 1 settembre, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Arriva da Latina una notizia di cronaca relativa a un caso di stalking. Questa volta però i protagonisti sono vicini di casa nel quartiere popolare Nicolosi. Insulti e minacce andati avanti per mesi, fino al tentativo di investimento con un'auto, da parte di una coppia di stranieri che ha perseguitato un altro residente della zona. Ai due, un uomo tunisino e una donna marocchina, è stato ora imposto il divieto di avvicinamento alla vittima (leggi qui la notizia completa).

- Un bilancio di sequestri, denunce e arresti e innumerevoli controlli, quello della guardia di finanza nel sud pontino. Un'attività di monitoraggio del territorio che si è intensificata nei mesi estivi e che ha riguardato verifiche sull'evasione fiscale e il lavoro nero nelle attività turistiche e ricettive, ma anche lo spaccio di stupefacenti, la sicurezza alimentare, la sicurezza in mare e la regolarità dei servizi di balneazione. Sul fronte della lotta al traffico di droga, sono stati sequestrati complessivamente 6,5 chili di droga tra hashish e marijuana.

- Nuovi lavori programmati da Acqualatina sulla rete e nuova interruzione idrica prevista nei prossimi giorni. Martedì 5 settembre mancherà l'acqua a Latina, Sabaudia, Pontinia, San Felice Circeo e Terracina dalle 14,30 fino alle 2 del mattino del 6 settembre. I tecnici interverranno con tre riparazioni su circa 20 km di condotta adduttrice a servizio di oltre 250.000 utenti della pianura pontina, e con un’attività di manutenzione straordinaria presso la centrale Sardellane, con quattro squadre dislocate tra Sezze e Sabaudia (qui tutte le informazioni).

- I carabinieri del Nipaaf hanno posto sotto sequestro alcune strutture sportive a Terracina perché prive di regolare autorizzazione. I sigilli sono scattati per quattro campi di padel coperti per una estensione complessiva di 1.500 metri quadrati in località Badino (qui la notizia).

- Prima riunione del tavolo sulla qualità delle acque voluto dall'amministrazione comunale di Latina. Discussi i dati dell'Arpa sul mare. Criticità confermate alle foci dei corsi d'acqua, già interdetti alla balneazione (tutto il resoconto).

- Uno sguardo infine agli eventi e alla manifestazioni previste nel primo fine settimana di settembre nei comuni della provincia pontina: ultimi giorni di rassegne estive, ma anche visite guidate, manifestazioni enogastronomiche e spettacoli dal vivo (weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 2 e domenica 3 settembre).