Le notizie più importanti di oggi 10 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, giovedì 10 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più interessanti che riguardano la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- La giornata si apre purtroppo con una notizia di cronaca, la morte di un anziano che ha perso la vita in un incendio divampato nella sua abitazione. E' accaduto nella notte a Formia, in una zona di aperta campagna. Il rogo ha interessato la camera da letto dove l'uomo dormiva e per lui non ci sono state speranze. Il corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco.

- Ispezioni a tappeto dei carabinieri del Nas negli stabilimenti balneari e nei villaggi turistici. I controlli hanno interessato anche la provincia di Latina, con circa 40 ispezioni. Dieci delle strutture sottoposte a verifica sono state trovate irregolari. I militari hanno elevato sanzioni per complessivi 10mila euro (leggi qui la notizia completa).

- E' stata ricostruita dagli agenti di polizia del commissariato di Formia la vicenda del tentato rapimento di una bambina di 6 anni denunciata nei giorni scorsi. Dagli accertamenti è emerso che non si trattava di un tentato sequestro di persona ma di altro e dunque l'allarme diffuso in questi giorni nel quartiere San Pietro è stato ridimensionato. Uno degli uomini che si era avvicinato alla piccola infatti intendeva sgridarla perché lei aveva offeso lui e altri due connazionali (leggi qui la notizia completa).

- Due incidenti, nove feriti, un’auto a fuoco e traffico in tilt per quattro ore e mezza. E' il bilancio di una notte difficile sulla Pontina, quella tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto. I due sinistri si sono verificati a poche ore di distanza sulla corsia in direzione Roma e hanno coinvolto in totale otto veicoli, con ripercussioni importanti sulla circolazione notturna.

- Vandali in azione nella scuola Grazia Deledda di Aprilia. Ignoti si sono introdotti nell'edificio scolastico e hanno danneggiato arresti e messo a soqquadro le aule. Indagano sul caso i carabinieri mentre l'episodio è stato duramente condannato dal sindaco Lanfranco Principi (qui la notizia).