Le notizie più importanti di oggi 10 settembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, domenica 10 settembre 2023, attraverso i fatti e le notizie più rilevanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Sono stati convalidati gli arresti dei due maggiorenni, di 21 e 18 anni, uno straniero residente ad Alatri e un ragazzo di Terracina, che insieme ad altri hanno creato il panico a Terracina e San Felice Circeo, nella notte tra giovedì e venerdì, sparando colpi in strada da una carabina ad aria compressa. I due giovanissimi restano ai domiciliari. Ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per identificare e rintracciare una quinta persona che era nella stessa auto e che è riuscita a fuggire (qui la notizia completa).

- Indagini in corso dei carabinieri anche nella città di Fondi, per l'aggressione avvenuta in centro nella notte tra venerdì e sabato. Vittima un cittadino di 37 anni di nazionalità tunisina, colpito e accoltellato e poi abbandonato in strada. A dare l'allarme ai soccorsi e ai carabinieri sono stati alcuni passanti.

- Un presidio dei cittadini contro il degrado di via Don Morosini, in pieno centro cittadino a Latina. Lo ha organizzarlo il sindacato Cisl di Latina, che nella giornata di ieri, sabato 9 settembre, ha riunito decine di residenti del quartiere che ormai da molti anni convivono con una situazione di disagio nonostante lo sgombero del viale dagli accampamenti dei senza fissa dimora che era stato realizzato nei mesi scorsi per volontà del commissario prefettizio. Al presidio hanno partecipato anche la sindaca Celentano e due assessori della sua giunta, che promettono vigilanza e controlli (qui la notizia).

- L'offerta di immobili sempre più bassa nel capoluogo pontino, sia per le compravendite che per le locazioni. E intanto, per effetto di questa situazione, i prezzi lievitano a fronte di una crescende domanda. Il punto delle associazioni di categoria Fiaip e Fimaa, che hanno avviato con il Comune un tavolo permanente di confronto con il Comune (qui lo studio).