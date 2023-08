Le notizie più importanti di oggi 11 agosto 2023 a Latina e in provincia

Tra cronaca e attualità, ripercorriamo questa giornata di venerdì 11 agosto attraverso i fatti e le notizie più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto del territorio.

- Le immagini dell'incursione dei ladri in un video del sistema di videosorveglianza. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 9 e il 10 agosto ai danni della pizzeria Pulcinella a Roma. Gli occhi elettronici hanno immortalato due giovani che con uno scooter usato come ariete sono riusciti a sfondare la vetrina del locale. Una volta all'interno, secondo quanto ricostruito dai titolari, hanno rubato il cassetto del registratore di cassa con una somma di denaro contante. Per la pizzeria si tratta del quarto episodio in un mese. Intanto nel pomeriggio di oggi gli agenti di polizia hanno fermato in pieno centro uno scooter Scarabeo Aprilia del tutto simile a quello usato per il furto. Alla guida un cittadino del Ghana, rifugiato politico e incensurato (leggi qui la notizia completa).

- Sulle strade ci si prepara al secondo fine settimana di esodo e al ponte di Ferragosto. Attenzione puntata sulla Pontina e l’Appia; bollino nero nella mattina di sabato 12 agosto. La Pontina del resto è stata tra le strade più trafficate nel primo fine settimana di agosto, quello di sabato 5 e domenica 6. L'Anas ha diffuso i dati: in quelle due giornate il traffico in uscita dalla Capitale è stato quello maggiore. Sulla statale 148 registrati quasi 100mila veicoli (qui la notizia).

- I carabinieri hanno smascherato altri tre “furbetti” del reddito di cittadinanza che hanno intascato il sussidio senza avere i requisiti. Nel corso degli anni sono riusciti ad intascare indebitamente la somma di 23mila euro, pari a 50 mensilità.

- Blitz interforze sull’isola di Ponza per il contrasto alle attività abusive di noleggio di attrezzature balneari. L'operazione ha portato al sequestro di ombrelloni e lettini. Gli operatori hanno riscontrato che in località “Piscine Naturali” un 60enne del luogo aveva allestito una grotta per il noleggio di lettini e ombrelloni su area demaniale e in assenza di autorizzazioni o licenze (leggi qui la notizia completa).

- Sempre a Ponza sono stati intensificati anche i controlli sulla movida e lo spaccio di stupefacenti. Nell'ambito del servizio, i carabinieri hanno arrestato un 54enne dell'isola, trovato in casa con 153 grammi di hashish e 185 di cocaina (leggi la notizia).