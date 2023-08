Le notizie più importanti di oggi 14 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, lunedì 14 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti avvenuti a Latina e nella sua provincia.

- Paura in spiaggia a Minturno, dove un bambino, che si trovava in vacanza con la famiglia, si è perso. L'allarme è scattato intorno alle 13,30, quando il piccolo si è allontanato dallo stabilimento sfuggendo al controllo dei genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le ricerche con la collaborazione anche della capitaneria di porto. Il piccolo è stato ritrovato dopo circa due ore a molta distanza dallo stabilimento in cui si trovava con la famiglia (leggi qui la notizia completa).

- Quattromila interventi da inizio anno ad oggi, tra incendi, incidenti, dissesti statici e idrogeologici. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Luigi Capobianco traccia un bilancio dell'attività, ricordando anche le azioni preziose messe in campo dal personale per i danni provocati dal maltempo di giugno nei comuni di Sezze e Sermoneta e anche la collaborazione e il supporto offerti ai colleghi durante l'alluvione in Emilia Romagna. Il lavoro non si ferma neanche per la festività del Ferragosto, con la disponibilità di 65 unità che copriranno il territorio pontino (qui la notizia).

- Indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia sul misterioso ferimento a una gamba a colpi di arma da fuoco di una giovane donna del posto. La vittima si è presentata in pronto soccorso all'alba di sabato ed è stata poi sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale di Latina. Ora si trova fuori pericolo.

- Spiagge libere chiuse, niente bivacchi e campeggi, vietati anche falò e fuochi d'artificio. Sono le disposizioni e dei divieti stabiliti da alcune amministrazioni comunali del litorale pontino per trascorrere un Ferragosto in sicurezza. Le ordinanze sono state emanate nei giorni scorsi e in molti dei centri costieri hanno avuto valdità non solo nella notte o nel giorno del 15 agosto, ma anche in quelli precedenti o successivi. Le ordinanze riguardano i comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Formia e Gaeta (leggi qui la notizia completa).