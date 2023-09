Le notizie più importanti di oggi 14 settembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, giovedì 14 settembre, attraverso le notizie e i fatti più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto del territorio pontino.

- E' stato arrestato un cittadino di 22 anni, straniero, per rapina aggravata, violenza sessuale e lesioni. La misura cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Latina e scaturisce da un'attività di indagine avviata dalla sezione radiomobile per due diversi episodi che si sono verificati nel capoluogo nel mese di agosto e nel mese di settembre. Una donna era stata immobilizzata e costretta a subire atti sessuali. La seconda vittima, un'anziana, scaraventata a terra e rapinata sul pianerottolo del suo palazzo (qui la notizia completa).

- Acune studentesse di terza media e anche una docente sono finite nel mirino della app "Bikinioff", un'applicazione che consente virtualmente di "spogliare" una persona e di creare immagini con l'intelligenza artificiale. Un caso allarmante avvenuto in una scuola media della provincia pontina, di cui dà notizia oggi l'edizione locale del Messaggero. Un'indagine seguita dalla procura per i minorenni di Roma, che vede coinvolti alcuni studenti 13enni della provincia (la notizia).

- Continuava a tormentare la sua ex anche dopo la fine del loro rapporto. Un uomo di 47 anni di Latina è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice monocratico il 15 gennaio prossimo. Deve rispondere del reato di stalking per avere posto in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria nei confronti della ex. I fatti risalgono alla fine del 2020. Costringeva la compagna a restare chiusa in casa e le impediva di usare il cellulare. La donna ha denunciato tutto (qui la notizia completa).

- Si insedia ufficialmente alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Latina il colonnello Christian Angelillo, proveniente dal Reparto operativo di Napoli. "Latina è una provincia che ho già incontrato nelle mie precedenti esperienze professionali - ha dichiarato - E' chiaro che una provincia collocata geograficamente in questa posizione risente di fenomeni criminali che interessano l'area laziale ma ancor più quella campana. Ne ho visto l'origine, ora cambio prospettiva e spero di aiutare il territorio e l'autorità giudiziaria a cogliere questi aspetti a partire dai luoghi di origine" (qui la notizia).

