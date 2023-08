Le notizie più importanti di oggi 17 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 16 agosto, attraverso le notizie più importanti che hanno riguardato la città di Latina e la provincia.

- Momenti di paura sull’isola di Ponza per una giovane donna in stato di gravidanza e in pericolo di vita. Scattato l'allarme si è messa in moto la macchina dei soccorsi e si è reso infatti necessario anche l’intervento di un elicottero del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che ha effettuato il trasporto d'urgenza a Roma della paziente 29enne (leggi qui la notizia completa).

- In mattinata si è registrato un incidente sulla Pontina, corsia sud, nel territorio di Aprilia. A scontrarsi una moto e un'auto, a quanto pare per un tamponamento. Sul posto gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia intervenuti per i rilievi e per la gestione della viabilità, che ha richiesto la momentanea chiusura del tratto dell'arteria all'altezza del km 41. Atterrata un'eliambulanza che ha trasferito il motociclista ferito a Roma.

- Due arresti per droga sono scattati a Gaeta. In manette due uomini di 9 e 52 anni, entrambi della provincia di Caserta, finiti nella rete dei controlli dei carabinieri. Erano in possesso di oltre un etto e mezzo di cocaina, in parte già suddivisa in dosi (qui la notizia completa).

- A Latina l'opposizione in Consiglio comunale riapre il caso Marcheselli. I partiti di minoranza Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032, ha presentato un'interrogazione ufficiale alla sindaca, al presidente del Consiglio e agli assessori di riferimento per chiedere conto della presenza dell'ex capo di gabinetto dell'allora sindaco Vincenzo Zaccheo, Agostino Marcheselli, all'interno degli uffici comunali e in aula consiliare, senza avere titoli o incarichi ufficiali nell'amministrazione (qui la notizia).