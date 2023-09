Le notizie più importanti di oggi 17 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 17 settembre, attraverso le notizie più importanti che riguardano la città di Latina e la sua provincia.

- Un'altra tragedia si è consumata sulle strade del territorio pontino. Nella notte ha perso la vita un 40enne, morto in un incidente stradale avvenuto in via Prato Cesarino, a Cisterna. L'uomo ha perso il controllo del suo scooter finendo contro il guard rail.

- Giorni di controlli serrati della questura a Latina: in campo i poliziotti della squadra volante insieme agli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Roma che, da giovedì a sabato, hanno setacciato il territorio per prevenire e contrastare in particolare dei reati predatori. Nel mirino le principali strade del capoluogo e le zone del centro cittadino, così come i locali notturni e le zone della movida. Nel corso dell'attività sono state complessivamente identificate 409 persone, controllati 194 veicoli, realizzati oltre 20 posti di controllo.

- Emergono dettagli inquietanti sulle indagini che hanno portato i carabinieri ad arrestare nei giorni scorsi un 22enne originario del Gambia per i reati di violenza sessuale, rapine e lesioni. Due gli episodi contestati al giovane straniero, uno avvenuto il 14 settembre scorso nella zona di Pantanaccio, l'altro il 4 settembre. Ma l'uomo era già stato arrestato dalla polizia per un'altra rapina commessa con le stesse modalità a Latina sempre nella serata del 4 settembre scorso e per un furto consumato in un supermercato. Secondo il giudice, che ha disposto questa volta a suo carico la detenzione in carcere, "particolarmente allarmante la condotta posta in essere con modalità seriali, significativa di particolare aggressività" (qui l'articolo completo).

- Si prevede un lunedì nero per i trasporti pubblici anche in provincia di Latina. Le organizzazioni sindacali Confail Faisa e Cobas hanno infatti aderito a uno sciopero nazionale della durata di 24 ore. E sempre domani, 18 settembre, le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb hanno proclamato un altro sciopero, questa volta di 4 ore. Ripercussioni dunque sono previste anche nei collegamenti nella provincia di Latina e del Lazio con le corse dei bus Cotral e quelle della Csc mobilità di Latina che potrebbero essere a rischio al di fuori delle fasce di garanzia.

- Più di 300 atleti hanno partecipato questa mattin alla 13a “Maratonina Azzurra”, appuntamento sportivo del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” ribattezzato quest’anno “Corsa del Centenario” per celebrare i 100 anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare. Un percorso di 13,5 chilometri con partenza da piazza del Popolo. Il primo a raggiungere il traguardo, con un tempo di 43’54’’, è stato Matteo Bianconi; per le donne si è imposta Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno, con un tempo di 55’08’ (qui la notizia completa e i risultati della gara).