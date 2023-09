Le notizie più importanti di oggi 18 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 18 settembre, attraverso le notizie più importanti che riguardano la città di Latina e la sua provincia.

- Fine settimana impegnativo per gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - Cnsas, impegnati in diversi interventi in tutta la regione, uno anche nel territorio pontino sul Monte Circeo. Soccorse due escursioniste rimaste bloccate in fase di discesa a causa del buio lungo il sentiero che collega San Felice Circeo a Torre Paola (qui la notizia completa).

- Dolore per la morte di Alessandro Trabacchin, l’uomo di 41 anni che nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre ha perso la vita in un incidente avvenuto a Cisterna L'uomo stava rientrando a casa dal lavoro quando ha perso il controllo del suo scooter finendo contro il guard rail. Faceva il cuoco in un ristorante sul lungomare di Latina. Lascia la moglie e una bambina di 12 anni.

- Controlli antidroga e un arresto nel territorio di Aprilia da parte dei carabinieri del reparto territoriale. I militari diretti dal tenente colonnello Paolo Guida hanno fermato un 43enne italiano residente a Campoverde, trovato in possesso di quattro panetti di hashish del peso di 400 grammi (qui la notizia):

- Ancora un arresto per droga a Formia, dove i carabinieri hanno fermato un 29enne che percorreva le strade del centro e che, alla vista del posto di blocco, ha cercato di sottrarsi al controllo. Nascondeva 18 grammi di hashish suddivisi in 18 stecche. Per lui anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

- Interrogatorio in carcere per il 22enne del Gambia, Badio Elhadji, arrestato nei giorni scorsi e considerato responsabile di due rapine e una violenza sessuale, commessi il 14 agosto e il 4 settembre nel capoluogo pontino. L'indagato è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Marcello Montalto Elhadji ha scelto di rimanere in silenzio e di avvalersi della facoltà di non rispondere.

- Infine una notizia di politica: si avvia in Senato l’iter per l'approvazione del disegno di legge per il Centenario di Latina. A darne notizia il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, primo firmatario del provvedimento. Il disegno di legge rubricato ‘Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032, Città del ‘900, città delle acque, città dell’accoglienza’ è stato assegnato in sede redigente alla VII commissione Cultura e Patrimonio Culturale del Senato" (qui la notizia).