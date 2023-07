Le notizie più importanti di oggi 2 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 1 luglio, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato il capoluogo e l'intera provincia di Latina.

- Latina piange la morte del calciatore Vincenzo D'Amico, originario di Latina, che con la sua città di nascita aveva sempre mantenuto un forte legame. Proprio qui aveva esordito sui campi del Cos. La sindaca Celentano ha annunciato che nel giorno dei funerali, martedì 4 luglio, in città sarà proclamato il lutto cittadino.

- In occasione della festività di San Pietro e Paolo, l'isola Ponza si è ripopolata di turisti. Le forze dell'ordine hanno tenuto la movida sotto stretta osservazione programmando controlli straordinari a tappeto e ispezioni nei locali (leggi la notizia completa).

- Per contrastare il rischio di incendi boschivi nei mesi estivi, anche questa estate è stato predisposto il potenziamento del personale dei vigili del fuoco. Attivati i presidi temporanei di Sezze, Sabaudia e Fondi, con squadre attrezzate per fronteggiare gli incendi, ma anche equipaggi specifici per le operazioni di spegnimento con mezzi aerei.