Le notizie più importanti di oggi 2 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto della giornata di oggi, sabato 2 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Un 47enne è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori nei confronti della ex compagna e madre dei suoi figli. Un arresto arrivato dopo anni di condotte persecutorie dopo che la vittima ha richiesto l’intervento della polizia terrorizzata dalle minacce ricevuto dell’uomo che dopo aver perso i figli a scuola le aveva dichiarato l’intenzione di togliersi la vita, schiantandosi con auto insieme a loro. A Cisterna, invece, agli arresti è finito un giovane di 23 anni che ha iniziato a perseguitare la ex dopo che lei ha deciso di chiudere la loro storia, arrivando a minacciarla di morte e inviandole foto di una pistola.

- Pauroso incidente per una giovane di 21 anni la scorsa notte a Priverno. La ragazza era alla guida della sua auto quando, probabilmente a causa del maltempo, ne ha perso il controllo andando a finire prima contro un palo e poi contro la recinzione di una casa. Dinamica al vaglio dei carabinieri.

- E’ stato necessario l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare per soccorrere sull’isola di Ponza un’anziana di 82 anni con un grave trauma e bisognosa di cure. Il mezzo aereo partito da Pratica di Mare, dopo aver prelevato una equipe medica del Goretti si è diretto sull’isola. Qui la donna è stata caricata a poi riportata a Latina per essere trasferita nel nosocomio del capoluogo.

- Ancora controlli interforze ad “Alto Impatto” nel capoluogo. Questa volta i carabinieri, coordinati dalla Questura e con la collaborazione della guardia di finanza, hanno presidiato la zona di Latina Scalo. Nello specifico i Nas hanno sottoposto a verifiche due attività commerciali, una delle quali è stata sanzionata per irregolarità in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti. Sono stati sequestrati 50 chili di alimenti vari.

- L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è tra i 100 migliori in tutta Italia. Lo dice la rivista statunitense “Newsweek” che annualmente stila una classifica delle migliori strutture nel Paese e in tutto il mondo. Nell’edizione 2024 del ranking ci sono 131 ospedali italiani, a cui si aggiungono i migliori nosocomi specializzati. E tra questi c’è anche il Goretti.