Le notizie più importanti di oggi 2 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 2 settembre, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato realizzato dalla questura sul territorio di Sezze. L'attenzione degli agenti della squadra volante, coadiuvati dalle pattuglie del reparto Prevenzione crimine di Roma, si è concentrata soprattutto sul centro storico e sul Parco della Rimembranza, anche alla luce dei recenti episodi di risse e microcriminalità segnalati negli ultimi giorni. Sono state complessivamente 161 le persone identificate, 102 i veicoli fermati (qui la notizia completa).

- L'amministrazione comunale di Latina ha annunciato che da lunedì 4 settembre partiranno i lavori stradali di messa in sicurezza di via Nascosa, nel tratto compreso tra via del Lido e il quartiere Nascosa (ex Q5). Il tratto di strada sarà pertanto chiuso alla circolazione, con l'eccezione dei residenti, dei mezzi dell'impresa, i soccorsi e mezzi delle forze dell'ordine.

- Ancora sul problema delle mareggiate sulla costa pontina e dei danni causati alle strutture balneari. Il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, annuncia di aver chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Francesco Rocca e agli assessori competenti per pianificare interventi strutturali a salguardia delle coste.

- Tre nuove opere di street art compariranno a Latina e saranno inaugurate lunedì 4 settembre in altrettanti punti della città, in particolare in via Ezio, via Cervone e via Varsavia. Al lavoro gli artisti Attorrep, Vera Bugatti e Oniro, nell'ambito del progetto Nuove identità urbane.