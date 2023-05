Breaking news: le notizie più importanti di oggi 20 maggio 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 20 maggio, attraverso il racconto delle notizie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Dopo gli incendi che hanno devastato il quinto e il primo chiosco del lido di Latina, parlano i titolari di tutte le strutture date in concessione tra Capoportiere e Rio Martino, riuniti in comitato: "Siamo spaventati - dicono - ma non ci pieghiamo e riapriremo tutti". Gli imprenditori chiedono però una maggiore attenzione a questa parte del litorale da parte delle istituzioni: videosorveglianza, maggiori servizi, ripristino della viabilità e doppio senso di marcia.

- Un principio di incendio ha creato allarme venerdì sera all'interno dello stabilimento Janssen di Latina. A causare l'incidente, in cui è rimasto coinvolto anche un lavoratore, è stata l'esplosione del motore di una macchina comprimitrice che era in manutenzione. Come si è appreso oggi a domare le fiamme è stato un operaio della stessa azienda, Rsu dell'Ugl Chimici e parte della squadra di emergenza dell'azienda.

- E' stata eseguita l'autopsia sul corpo del 45enne Giuliano Faiola, di Fondi, deceduto dopo essersi sottoposto a un intervento dimagrante in una clinica privata di Cassino. L'inchiesta aperta dalla procura dopo la denuncia dei familiari. Ci vorranno 60 giorni per conoscere le conclusioni del medico legale.

- Brutte notizie per gli automobilisti pontini: nell'arco degli ultimi 12 mesi il premio pagato per assicurare un veicolo è cresciuto del 16% e Latina, nel mese di aprile, ha raggiunto la cifra media più alta del Lazio.