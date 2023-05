Breaking news: le notizie più importanti di oggi 22 maggio 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, lunedì 22 maggio, attraverso il racconto delle notizie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Sull'omicidio di Nadia Bergamini, la donna di 70 anni morta a Latina a gennaio del 2022, arriva la richiesta di condanna all'ergastolo del pubblico ministero a carico dell'imputato, Antonino Zappalà, genero della signora. La donna era stata colpita con violenza e dopo essere caduta a terra dalla sua sedia a rotelle il genero non ha allertato subito i soccorsi.

- Ancora dal tribunale, nuova udienza davanti alla Corte di assise di Latina a carico di Angelo e Salvatore Travali chiamati a rispondere dell’omicidio del rumeno Nicolas Giuroiu, ucciso e poi gettato in una vasca per liquami di un’azienda l’8 marzo 2014 a Borgo Sabotino, omicidio per il quale sono sono stati già condannati i fratelli Mirko e Manuel Ranieri e Ionut Adrian Ginca. Ai Travali viene contestata anche l’aggravante della modalità mafiosa.

- Una notizia di cronaca arriva poi da Aprilia, dove un uomo è stato sorpreso dai carabinieri con 37 chili di materiale esplodente nascosti nell'auto. Ad accorgersi di uno scambio sospetto è stato un agente della polizia penitenziaria fuori servizio, che ha allertato i militari del reparto territoriale di Aprilia coordinati dal tenente colonnello Paolo Guida.

- I carabinieri indagano su un furto messo a segno in un'abitazione privata a Sezze. I ladri hanno portato via un fucile, gioielli e denaro contante.

- Una ragazzina di appena 17 anni è finita in ospedale dopo aver perso conoscenza a causa del consumo eccessivo di alcol in un locale del capoluogo. La ragazza ha rischiato il coma etilico. La ricostruzione dei fatti affidati alla polizia.