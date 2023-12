Le notizie più importanti di oggi 23 dicembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, sabato 23 dicembre, raccontata attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- In casa aveva oltre 2 chili e mezzo di sostanze stupefacenti e quando i carabinieri l’hanno trovata ha minacciato di suicidarsi con un paio di forbici ma è stato disarmato e arrestato. Nell'abitazione del 39enne di Latina c'erano oltre un chilo di hashish, 330 grammi di polvere di hashish, 834 grammi di olio di hashish e 45 piante di marijuana alte 40 centimetri. Trovato con due chili e mezzo di droga minaccia di suicidarsi con le forbici.

- Aveva svaligiato un ristorante in via del Lido a Latina e stava per darsi alla fuga con un borsone pieno di bottiglie pregiate e del denaro in contanti ma prima che riuscisse a lasciare il locale è arrivata la polizia allertata in seguito della segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 di rumori sospetti. E il ladro non ha avuto scampo: è stato bloccato e arrestato. Ruba bottiglie pregiate e soldi dal ristorante, scoperto e arrestato.

- Tre anni e quattro mesi di carcere. Questa la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ai due autori di una rapina commessa alle autolinee di Latina. Abdel Malek Ben Alì, tunisino di 23 anni, e di Alexa Yeni Diana, colombiana 32enne, entrambi detenuti, il 2 agosto scorso avevano avvicinato Shohan Miah e lo avevano colpito prima con un pugno al volto, poi con un calcio alla gamba sinistra e infine lo avevano minacciato con un coltello puntandoglielo contro: così si erano impossessati del suo portafoglio all’interno del quale c’erano 200 euro e dell’orologio che il giovane indossava. Aggressione e rapina con il coltello alle autolinee, due condanne.

- Babbo Natale ha fatto tappa nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per portare un pensiero e tanti sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie. È avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 23 dicembre, grazie all’impegno di Cittadinanza Attiva Aps. A scortare il Babbo più amato e desiderato al mondo sono stati i giovanissimi attivisti dell’associazione, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Babbo Natale in corsia al Goretti per i piccoli pazienti di pediatria.