Le notizie più importanti di oggi 26 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 24 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- La giornata si apre con una notizia di cronaca, l'ennesima tragedia avvenuta sulle strade del territorio pontino. Nel comune di Aprilia, lungo la Nettunense, ha perso la vita un uomo di 77 anni, Alberto Spila, che è finito con la sua auto contro un muro della stazione ferroviaria. Secondo la ricostruzione l'uomo ha attraversato la Nettunense al volante della sua Citroen e senza fermarsi per poi schiantarsi. Non si esclude che possa aver accusato un improvviso malore (leggi qui la notizia completa).

- Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio di Norma nella giornata di sabato 24 giugno, il sindaco Andrea Dell'Omo ha dichiarato lo stato di calamità naturale per i numerosi danni causati a edifici privati e aziende e alla viabilità locale, che hanno isolato alcune zone rurali del paese. Per tutta la giornata di domenica sono andate avanti le operazioni di messa in sicurezza.

- Tre progetti definitivi relativi a interventi di rigenerazione urbana sono stati approntati dall'amministrazione comunale di Latina. Si tratta di progetti avviati dalla precedente amministrazione Coletta che hanno ottenuto finanziamenti del Pnrr: la rigenerazione del parco Falcone Borsellino, quella dell’ex tipografia di viale XVIII Dicembre e infine i lavori del palazzetto dello sport di via dei Mille (leggi la notizia).

- Si terrà a Ventotene il 4 luglio una riunione della segreteria nazionale del Partito democratico voluta da Elly Schlein. E' stato reso noto il programma della giornata, che prevede l'arrivo in mattinata di tutti i partecipanti, compresa la segretaria nazionale Schlein, e poi un omaggio alla tomba di Altiero Spinelli (leggi la notizia).