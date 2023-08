Le notizie più importanti di oggi 28 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 28 agosto, attraverso le notizie e le storie più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Un piromane è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri forestali mentre era intento ad appiccare il fuoco in una zona vicina a un bosco a Sonnino. L'uomo, 68 anni, è stato trovato con accendini, carta di giornale e liquido infiammabile.

- Un bilancio devastante quello di domenica sul fronte degli incendi in provincia. Il fuoco ha divorato ettari di vegetazione in molti comuni del sud pontino, in particolare a Terracina, zona Casaletti, Itri, Sperlonga, Gaeta e Formia ma anche Santi Cosma e Damiano e Castelforte. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, molti dei quali si sono protratti per tutta la notte fino alla mattinata di oggi (il bilancio).

- Tre giovani stranieri, tutti di nazionalità tunisina, sono stati arrestati dai carabinieri a Formia per rapina e tentata rapina. Insieme ad altri due complici, attualmente ancora ricercati, hanno aggredito due operai del luogo facendoli finire in ospedale. Una passante ha assistito alla scena e ha dato l'allarme. Tre ragazzi del branco sono stati bloccati e arrestati (leggi qui la notizia completa).

- Continua a Latina la "guerra" del Morbella. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Salvatore Centola, presidente del Consorzio, ma il gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario ha invece disposto ai pm di procedere all'imputazione per i reati di truffa ed estorsione (qui la notizia completa).

- Si è chiuso con numerosi interventi della guardia costiera l'ultimo fine settimana di agosto. Fra controlli in mare e sul litorale, a Ponza i militari della guardia costiera sono intervenuti per soccorrere una donna rimasta ferita a bordo della sua imbarcazione da diporto a cause delle condizioni del mare (qui la notizia).

- Fine agosto con allerta meteo. Come previsto, l'afa ha lasciato il posto al maltempo anche in provincia di Latina. Per la giornata di domani, martedì 29 agosto, è stato diramato un avviso di avverse condizioni meteorologiche per pioggia, possibili temporali e forti raffiche di vento.