Le notizie più importanti di oggi 28 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto della giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Ennesimo tragico incidente sulle strade della provincia: un uomo di 77 anni ha perso la vita oggi nello scontro tra l’auto su cui viaggiava insieme al nipote che stava accompagnando a scuola e la vettura condotta da un 30enne. E’ accaduto lungo la Migliara 45 a Sezze, all’altezza dell’incrocio con via del Murillo. Vani i soccorsi prestati all’anziano; sulle cause indaga la polizia stradale.

- Rimanendo in tema di incidenti stradali, è stato interrogato oggi l'automobilista che domenica mattina sulla Migliara 51 in località La Cotarda a Pontinia ha travolto e ucciso con la sua auto il 39enne Riccardo Giorgi che percorreva la strada in senso contrario in sella alla sua bicicletta. Nei suoi confronti sono stati confermati gli arresti domiciliari.

- Ha interessato anche la provincia di Latina la campagna nazionale dei carabinieri del Nas che ha portato a una serie di controlli in Rsa e case di riposo per anziani. Nel territorio pontino sono state sottoposte a verifica 24 strutture, 10 delle quali sono risultate non conformi. Per una, ad Aprilia, è stata emanata anche una ordinanza di chiusura. Le violazioni amministrative accertate ammontano a circa 13.000 euro.

- Quattro condanne e tre assoluzioni: si è concluso così il processo a carico delle sette persone chiamate a rispondere di diffamazione via web nei confronti dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini. I fatti risalgono al 2017 quando sul web e su alcuni social apparvero una serie di frasi e immagini offensive lesive della dignità della terza carica dello Stato dopo la visita di Boldrini a Latina per l’intitolazione del parco a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

- Stretta su Colosseo e Palazzo di Vetro: mentre infatti proseguono i controlli, soprattutto nei condomini di via Bruxelles, da parte delle forze dell’ordine che hanno portato i carabinieri a rinvenire e a sequestrare dello stupefacente, oggi c’è stata la terza riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Maurizio Falco a cui ha preso parte anche la sindaca di Latina Matilde Celentano. L'obiettivo è ripristinare la legalità e la sicurezza nelle due aree del capoluogo. Focus questa volta su allacci abusivi di acqua e luce e sulla presenza di persone che nelle ore notturne stanziano nei luoghi comuni, scale, sottoscala e pianerottoli.

- Lezione speciale per gli studenti di Latina che questa mattina hanno incontrato il professore di fisica più famoso del web, Vincenzo Schettini. L’iniziativa al teatro D’Annunzio è stata organizzata dall’istituto comprensivo Da Vinci – Rodari di Latina, con la collaborazione del Comune e di Prima Effe Feltrinelli per la scuola. Nel corso del convegno dal titolo "Per crescere ci vuole un fisico bestiale: cosa voglio fare da grande?” i ragazzi si sono così confrontati con il professore Vincenzo Schettini su sogni e progetti per il futuro.