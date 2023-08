Le notizie più importanti di oggi 29 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata, martedì 29 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Brutta sorpresa questa mattina per gli operatori balneari della provincia, alle prese con i danni provocati da una violenta mareggiata che si è abbattuta nella notte sulla costa. Il forte vento e le onde hanno spazzato via metri di spiaggia e travolto ombrelloni e lettini degli stabilimenti balneari. Danni al lido di Latina, ma anche in altre zone della provincia.

- Una grave aggressione si è consumata all'interno del carcere di Latina, dove un detenuto egiziano ha minacciato un sovrintendente capo della polizia penitenziaria puntandogli alla gola un punteruolo di 17 centimetri. Il detenuto è stato successivamente bloccato e all'interno dell'istituto è stato ripristinato l'ordine. L'allarme della Fns Cisl (qui la notizia completa).

- Un altro caso di violenza contro le donne arriva da San Felice Circeo. Un uomo ha picchiato selvaggiamente la moglie provocandole gravi ferite fino a quando lei non ha trovato la forza di chiamare i carabinieri che sono intervenuti e lo hanno arrestato. Tutto è avvenuto davanti ai figli minori della coppia. Una delle bambine, intervenuta per diferendere la madre, è stata spintonata.

- A poche settimane dal primo episodio, registrato lo scorso 9 agosto, i vandali sono tornati in azione nella scuola elementare di Aprilia Grazia Deledda, che questa mattina è stata visitata dal sindaco Lanfranco Principi. All'interno scene di devastazione: arredi semidistrutti, pavimenti e muri imbrattanti con spray e perfino porte incendiate. Dura la condanna del primo cittadino (leggi qui la notizia completa).

- Indagano i carabinieri del reparto territoriale sulla doppia intimidazione di fuoco avvenuta nella notte di lunedì ad Aprilia. La saracinesca di una panineria è stata data alle fiamme. Poco prima un incendio di origine dolosa aveva colpito anche l'auto del titolare, parcheggiata in un'altra cosa zona della città.