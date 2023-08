Le notizie più importanti di oggi 30 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata, martedì 29 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Il punto del sindacato Uil sui progetti del Pnrr legati alla messa in sicurezza e al rischio idrogeologico del territorio. Oltre 31 milioni di euro per un totale di 56 progetti approvati, Sei finora quelli concessi. A San Felice Circeo si prevedono interventi sulla spiaggia vicino al porto, a Cisterna lavori di messa in sicurezza delle scuola, pavimentazione in via Aldo Manuzio a Bassiano e l'adeguamento sismico dell'ostello della Gioventù a Campodimele, oltre alla messa in sicurezza di Ponte Barilotto e di diva Stradone delle grotte a Priverno e diversi interventi per mitigare il rischio idraulico a Santi Cosma e Damiano. Anche a Latina in programma interventi di manutenzione delle strade comunali per un milione di euro (leggi qui la notizia completa).

- Dopo gli incendi che hanno interessato la provincia pontina per tutta l'estate e i roghi divampati negli ultimi giorni che hanno devastato il sud della provincia, il Wwf del litorale laziale lancia l'allarme: "Manca un sistema organico e moderno di controllo del territorio per cui gli interventi partono solo dopo la segnalazione di singoli cittadini e si perdono minuti e a volte ore preziose". L'associazione ricorda che i territori coinvolti da incendi sono più a rischio di eventi franosi e punta l'attenzione anche sui mancati interventi dei Comuni per effettuare il catasto delle zone incendiate.

- Il bilancio dei controlli del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza sulle isole pintine nel periodo compreso tra il 21 e il 27 agosto. Sottoposte a verifiche 26 imbarcazioni: 45 i verbali per un totale di 40mila euro di sanzioni. Le informazioni raccolte duranti i controlli in mare saranno ora oggetto di approfondite indagini mediante accertamenti con le banche dati in uso al Corpo (qui la notizia).

- Udienza di convalida per il 41enne arrestato a San Felice Circeo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: la vittima ha riportato un trauma cranico e alcune contusioni. Ma l'arrestato si difende respingendo le accuse e dando la colpa all'uso di alcol (qui la notizia).